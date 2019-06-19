Названы лидеры рынка смартфонов Южной Кореи

Сеул, , 12:01 — REGNUM В первом квартале 2019 года около 65% рынка смартфонов Южной Кореи принадлежало компании Samsung Electronics. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Counterpoint Research.

Согласно опубликованным данным, 18% южнокорейского рынка смартфонов принадлежало американской компании Apple, 16% — южнокорейской компании LG Electronics.

Известно, что по сравнению с результатами прошлого года Apple и LG потели по 2% и 1% рынка соответственно, однако Samsung, напротив, увеличил свою долю рынка на 5%.

Кроме того, в первом квартале года южнокорейский рынок смартфонов увеличился на 2%.

«Samsung Electronics пополнила популярную линейку телефонов Galaxy новыми телефонами Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus, что привело к дополнительному спросу и увеличению продаж», — сообщили представители Counterpoint.

Специалисты отметили, что самыми лучшими смартфонами в первом квартале года по количеству продаж стали Galaxy Note 9 (Samsung), iPhone XS (Apple), Galaxy S10 (Samsung), iPhone XR (Apple), Galaxy A9 (Samsung).

«Мы предполагаем, что во втором квартале года рынок смартфонов снова вырастет за счет запуска телефонов с поддержкой сети 5G. С выпуском Galaxy S10 5G Samsung сохранит свои лидирующие позиции, кроме того компания LG Electronics также повысит свою долю на рынке за счет нового V50 ThinG», — сообщили специалисты.