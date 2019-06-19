Продажи новых авто на Украине в мае выросли на 8%

Киев, , 11:57 — REGNUM По итогам мая 2019 года на Украине продали 7,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% больше по сравнению с результатами мая 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самыми популярными машинами на украинском рынке стали автомобили японского бренда Toyota. В мае их приобрели 1237 покупателей. Этот показатель на 52% выше прошлогоднего. На втором месте находятся авто французской компании Renault. Машины этого бренда предпочли 1055 украинских автолюбителей, что на 27% больше, чем в мае 2018 года. Тройку лидеров замыкают южнокорейские авто компании Hyundai. Их было реализовано всего 500 единиц (+2%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно автомобили компаний Nissan (464 ед.) и KIA (442 ед.).

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