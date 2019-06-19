Украине нужно вернуть российские рынки — депутат

Киев, , 11:47 — REGNUM Украине нужно восстановить торговое и экономическое сотрудничество с Россией, чтобы украинские товары свободно выходили на российский рынок. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Юрий Бойко.

По его словам, Киеву важно выровнять торговое сальдо с Москвой.

«Должно быть восстановлено партнерство, в том числе в газовой сфере. Должны быть открыты российские рынки для наших товаров, потому что сегодня мы продаем в Россию товаров на 4,5 млрд долл, а закупаем у России на 7,5 млрд долл. У нас с Россией отрицательное торговое сальдо. Мы из своей экономики отдаем 3 млрд долл в Российскую Федерацию. При том, что остатки правящего большинства кричат, что Россия — агрессор и прочее… Нужно возобновлять партнерство. Это очень хорошо, потому что партнерство — это и газ, и транзит, и российский рынок для наших товаров», — считает Бойко.

Кроме того, он считает, что Украина может заключить мир на Донбассе. При этом Бойко так и не объяснил, за счет чего собирается урегулировать войну в регионе.

«Нужен компромисс. Нужно сказать людям, что шаг за шагом, политическими вещами война будет завершена. Это компромисс. Некоторые вещи нужно будет решить и честно сказать об этом обществу… Никто не говорит, что мир будет за две недели как говорил предыдущий президент. Но на самом деле это можно сделать», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Россия резко теряет позиции во внешнеторговом балансе Украины. К примеру, в 2013 году торговый баланс Украины и России (экспорт и импорт товаров) составлял 37 млрд. долл. (14 млрд долл — украинский экспорт, 23 млрд долл — российский импорт). В 2014 году торговый оборот обвалился до 21 млрд долл (9 млрд долл — украинский экспорт, 12 млрд долл — российский импорт).

При этом за первый квартал 2019 года крупнейшим торговым партнером Киева стал Китай — 2,643 млрд долларов и 10,2% от общего объема. Россия оказалась на втором месте (2558,7 млрд долларов и 9,8%), хотя еще по итогам 2018 года была первой. Кроме того, Россия потеряла первое место и среди импортеров украинских товаров. За первый квартал Украина сократила экспорт товаров на территорию России на 7,2% до 759,4 млн долларов. В то же время Украина увеличила экспорт товаров в Польшу на 0,2% до 817,9 млн долларов. Таким образом, впервые за всю историю Польша стала главным импортером украинских товаров.