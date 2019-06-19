Счетная палата России проверит госкорпорации по новым методикам

Москва, , 11:43 — REGNUM Счетная палата России готовит комплексные проверки ряда государственных корпораций по новым методикам. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по регламенту, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, ведомство готовит комплексные проверки для госкорпораций по выполнению стратегических задач, KPI (ключевые показатели эффективности), которые ранее фактически не рассматривались.

«Это государственные активы, их эффективность серьезно влияет на экономический рост и на судьбу целых отраслей», — добавил Кудрин.

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Также ведомство проверит качество корпоративного управления и всех процедур внутри корпораций, системы государственных закупок, системы вознаграждений и бонусов.

Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные результаты исследования, проведенного Счетной палатой, говорят, что поставленные президентом России Владимиром Путиным национальные цели далеки от достижения в срок.

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