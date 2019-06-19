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Брянские троллейбусы вновь пытаются спасти от банкротства

Экономика

Депутаты обещают не оставлять троллейбусы без поддержки

Брянские троллейбусы вновь пытаются спасти от банкротства
Alexander Anders
Тролейбус

Брянск, 19 июня 2019, 11:41 — REGNUM  Более 33 млн рублей выделено из бюджета Брянска МУП «Брянское троллейбусное управление» для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия. Решение принято 18 июня на внеочередном заседании Брянского городского совета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

В соответствии с принятыми депутатами изменениями, расходная часть городского бюджета увеличена на 140,2 млн рублей — за счет безвозмездных поступлений из области, неналоговых доходов и увеличения дефицита.

Более 33 млн рублей решением депутатов выделено МУП «Брянское троллейбусное управление» для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия.

«Депутаты внимательно относятся к муниципальному транспорту, в том числе к брянским троллейбусам. Мы поддерживали и будем поддерживать это предприятие», — заявил глава Брянска Александр Хлиманков.

Как сообщало ИА REGNUM, МУП «Брянское троллейбусное управление» испытывает проблемы уже не первый год — например, в 2015 году доходило до остановки троллейбусов из-за долгов за электроэнергию. Тогда власти заявили об убыточности троллейбусов. В 2017 году депутаты Брянской областной думы согласовали выделение бюджету Брянска 103,8 млн рублей на «стабилизацию работы городского общественного транспорта». Осенью 2018 года бюджету вновь пришлось вмешаться — тогда МУП получил 73,6 млн рублей на погашение долгов, из-за которых у предприятия арестовали имущество и заблокировали счета.

«Мы планомерно выводим троллейбусное предприятие из кризиса, гасим те долги, которые скапливались долгие годы. В дальнейшем продолжим развивать троллейбусное управление», — заявлял осенью 2018 года Хлиманков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске выделили 74 млн рублей на погашение троллейбусных долгов

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Судьба общественного транспорта в городах России
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