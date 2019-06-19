В Кемерове изучают использование золошлаковых материалов на теплосетях

Кемерово, , 11:39 — REGNUM Золошлаковые материалы (ЗШМ) тепловых электростанций Кузбасса могут быть использованы для отсыпки траншей при проведении работ на подземных коммуникациях, что значительно сокращает расходы на проведение ремонтов и капитального строительства объектов теплосетевого комплекса, водоснабжения и водоотведения, сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

Предложения по использованию ЗШМ во время ремонтов на теплосетях представил ведущий инженер Ново-Кемеровской ТЭЦ Анатолий Бусь на корпоративном конкурсе проектов Сибирской генерирующей компании в Кемерове.

Энергетики кузбасских предприятий СГК представили на защиту 9 проектов по производственному и социальному направлениям деятельности компании. Проект по вовлечению ЗШМ набрал самое большое количество положительных отзывов членов жюри и был рекомендован в качестве пилотного.

В Кемерове ежегодно меняется около 10 км теплотрасс, замена трубопроводов проводится также на сетях водоснабжения и водоотведения. Анатолий Бусь предложил заменить привозимый с загородных карьеров щебень для засыпки траншей золошлаковыми материалами электростанций. Минимальная отпускная цена тонны ЗШМ — 1,2 рубля, в то время как тонна щебня доходит до 500 рублей. Учитывая разницу в стоимости материалов и их доставке, электростанции СГК находятся в городской черте, затраты на восстановление территорий после ремонта подземных коммуникаций значительно сокращаются.

Проблемой вовлечения золошлаков в хозяйственный оборот Сибирская генерирующая компания занимается не первый год. Процесс осложняет отсутствие четкого законодательного регулирования. Успешный и более-менее масштабный опыт есть на уровне отдельных регионов, а чаще — энергокомпаний. Так, в 2018 году СГК реализовала проект по переводу золы и шлака из категории отходов ТЭС в категорию золошлаковых материалов, со всеми процедурами сертификации. Технологии по получению золошлаковых материалов на золоотвалах пяти кузбасских электростанциях, в том числе Ново-Кемеровской ТЭЦ, прошли государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора.

Процедура добровольной сертификации продукции ЗШМ подтвердила безопасность материалов и определила их как грунт антропогенного происхождения, который может использоваться для технической рекультивации земель, для закладки выработанного пространства, вертикальной планировки территорий, в строительных работах по отсыпке котлованов и выемок, в дорожном хозяйстве.

Проект по использованию ЗШМ во время ремонтов на теплосетях будет детально прорабатываться, дополняться необходимыми техническими исследованиями.

Представленные энергетиками проекты касались также вопросов совершенствования работы с молодёжью, охраны труда, повышению привлекательности профессии, улучшению технико-экономических показателей работы оборудования.