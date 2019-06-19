В Зауралье бизнесмен отдан под суд за нелицензированную котельную

Юргамышский район, Курганская область, , 11:44 — REGNUM В Курганской области бизнесмен эксплуатировал котельную без лицензии. За это против него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что руководитель предприятия ЖКХ, обслуживающего теплосети Юргамышского района, эксплуатировал котельную, не имея соответствующей лицензии в течение полутора лет. Зная, что котельная является опасным производственным объектом, и ее работа подлежит лицензированию, предприниматель игнорировал получение разрешительных документов на её эксплуатацию. Поэтому полученный доход от работы котельной, по мнению следствия, является незаконным и по предварительным данным составил 20 млн рублей.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд.