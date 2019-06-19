Среда, 19 Июня 2019 года
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В Зауралье бизнесмен отдан под суд за нелицензированную котельную

Экономика

Его будут судить за незаконное предпринимательство

Юргамышский район, Курганская область, 19 июня 2019, 11:44 — REGNUM  В Курганской области бизнесмен эксплуатировал котельную без лицензии. За это против него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что руководитель предприятия ЖКХ, обслуживающего теплосети Юргамышского района, эксплуатировал котельную, не имея соответствующей лицензии в течение полутора лет. Зная, что котельная является опасным производственным объектом, и ее работа подлежит лицензированию, предприниматель игнорировал получение разрешительных документов на её эксплуатацию. Поэтому полученный доход от работы котельной, по мнению следствия, является незаконным и по предварительным данным составил 20 млн рублей.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд.

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Незаконное предпринимательство
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