Рынки лекарств в бедных странах Африки «просто не работают» — эксперт

Лусака, , 11:17 — REGNUM Африканские страны с малой и средней экономикой платят гораздо больше денег за менее эффективные лекарства, передает BBC Newsday со ссылкой на заявление ведущего эксперта в области здравоохранения.

В Замбии, Сенегале и Тунисе ежедневные лекарства — такие как парацетамол, могут стоить в 30 раз дороже, чем в Великобритании и США, сообщает издание.

Рынки лекарств в более бедных странах «просто не работают», заявила Калипсо Халкиду из Центра глобального развития. Она отметила, что «конкуренция нарушена» из-за «концентрированной цепочки поставок».

Халкиду, директор по глобальной политике здравоохранения в Центре по глобальному развитию, выступила соавтором отчета о закупках лекарств, в котором сделан вывод о том, что страны с малой и средней экономикой покупают меньший ассортимент лекарств, что ведет к ослаблению конкуренции, регулирования и качества.

В нем говорится, что более богатые страны благодаря государственным деньгам и мощным процессам покупки лекарств могут закупать более дешевые лекарства. Однако более бедные страны, как правило, покупают самые дорогие лекарства, а не более дешевые брендовые лекарства, которые занимают 85% рынка в Великобритании и США.

Страны с низким и средним уровнем дохода «не имеют возможности договариваться о снижении цен и обеспечении качества продукции», для них существует множество наценок, часто из-за налогов и коррупции, говорится в отчете.

В выводе доклада эксперты рекомендуют расширять глобальное сотрудничество и реформировать политику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также политику в странах со средним и низким уровнем дохода для улучшения практики закупок.