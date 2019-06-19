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Недельные расходы жителей России резко выросли

Экономика

Данные ИХ «Ромир»

Москва, 19 июня 2019, 11:08 — REGNUM  В России за неделю (10−16 июня) повседневные расходы граждан резко выросли, прибавив 7,4% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные представил исследовательский холдинг «Ромир».

Эксперты объясняют это наличием дополнительного выходного дня в середине недели (12 июня), когда расходы увеличиваются.

Так, за неделю российские граждане потратили на товары повседневного спроса 4503 руб., за аналогичный период 2018 года — 4468 руб. (на 0,8% меньше).

Средний чек также вырос и резко пошел вверх. За неделю он достиг отметки 546 руб., что на 5,5% больше предыдущего показателя.

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Как сообщало ИА REGNUM, повседневные расходы жителей России в апреле 2019 года снизились по сравнению с мартом. Так, за апрель граждане сократили траты на 7,7%.

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