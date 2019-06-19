Бойко допускает проблемы в работе ГТС и дефицит газа на Украине

Киев, , 11:06 — REGNUM Финансовые проблемы госкомпании «Укртрансгаз» (входит в состав «Нафтогаз Украины») грозят перебоями в работе украинской газотранспортной системы и проблемами с поставкой природного газа потребителям. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Юрий Бойко.

«С таким руководством правительства и компании «Укртрансгаз» может быть все что угодно. Это чисто техническая проблема. «Нафтогаз Украины», который является стороной транзитного контракта, и который получает средства от транзита, должен выделять достаточно средств, чтобы технический газ закупался «Укртрансгазом». Это проблема паралича и бардака во власти. Она решается на местном уровне», — сказал Бойко.

Он призвал Киев подписать газовые контракты с Россией до запуска газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

«Намного сложнее проблема нового транзитного контракта, который завершается в конце года. Тут мы проводили переговоры. Уже критически мало времени, чтобы подписать новый контракт на транзит, потому что, если будут запущены «Северный поток-2» и «Турецкий поток», тогда у нас практически не останется газа в газотранспортной системе. Это — реальная проблема. Она может превратиться в кучу металлолома. Вместо того, чтобы давать деньги в бюджет (сегодня это около 3 млрд долл.) и будет нуждаться в дотировании. Сегодня там 50 тыс. рабочих мест», — рассказал Бойко.

По его словам, правительству Украины нужно списать гражданам долги за коммунальные услуги и снизит цены на газ в два раза — до $143 за 1000 кубометров, с нынешних $302.

«Второй вопрос — это вопрос тарифов, которые привели людей к бедности. В этом сенсе у нас есть механизм, потому что мы уже провели два раунда переговоров в Российской Федерацией как перейти на прямые контракты и существенно снизить цену на газ, от чего и зависят цены на газ. После подписания новых контрактов максимальная цена на газ будет 3800 грн. (за 1000 кубометров газа), а не 8000 как сегодня. Это будет главный шаг, чтобы преодолеть бедность», — считает Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня депутат Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетили экономический форум в Санкт-Петербурге. В России политики провели встречу с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, на которой обсудили возможности поставки российского газа на Украину. По слова Миллера, «Газпром» готов предоставить Украине скидку в 25% на газ. Он считает, что для Кремля заключение прямого контракта на поставку российского газа важнее контракта на транзит голубого топлива через украинскую газотранспортную систему.

Напомним, 7 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что сегодня «Нафтогазу» выгоднее закупать природный газ на европейских биржах, чем со «скидкой» у российского «Газпрома».

По его словам, «Газпром» уже предлагал «Нафтогазу» подобную скидку на газ. «Для электората Бойко и Медведчука могу прямо сказать — нам это тоже предлагали, мы отказались, потому что это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации Нафтогаза на двусторонних переговорах с Газпромом, это предлагал Газпром. Так что ничего уникального в предложениях Бойко и Медведчуку нет, никакой «дешевый газ» из России они не привезут», — добавил Витренко.