Экологи: обращение с опасными отходами нужно вывести из «серой зоны»

Москва, , 11:03 — REGNUM Проблема, связанная с образованием и обращением с отходами первого и второго класса опасности представляет реальную угрозу. Об этом заявил генеральный директор эколого-правового центра «Беллона» Александр Никитин, представляя в Москве экспертный доклад «Обращение с отходами I и II классов опасности», подготовкой которого он руководил.

К отходам I и II классов опасности в основном относятся промышленные отходы, исключая радиоактивные, но одновременно это и отходы продуктов, которые мы используем каждый день: аккумуляторы, косметика, бытовая химия, краски, агрохимия.

«Если с радиоактивными отходами начиная с 2011 года, после выхода закона об обращении с РАО, сейчас более-менее всё ясно, понятно, кто и как этим занимается, как выстраивается государственная инфраструктура по обращению с этим отходами, то в том, что касается отходов первого и второго класса опасности, пока ясности нет», — отметил Никитин.

Авторы доклада пришли к выводу, что сейчас обращение с этими отходами строится в режиме «серого поля». Нет полного понимания и единства относительно того, как должна функционировать система обращения с опасными отходами, также нет единого мнения о том, как должна работать система лицензирования деятельности в данной области.

Одной из серьезных проблем является несовместимость классификаторов особо опасных отходов, используемых разными ведомствами.

Не существует единой государственной информационной системы учета особо опасных отходов. Несовершенство системы учета является одной из базовых проблем, сообщила один из авторов доклада — Виктория Маркова, эксперт в области обращения с опасными отходами, председатель межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В основе статистики лежит первичная отчетность, которую предприятия сдают в Росприроднадзор. «Мы проанализировали эту отчетность за 2016 и 2017 годы и обнаружили, что из 444 наименований отходов, которые зарегистрированы в Федеральном классификационном каталоге отходов, 245 наименований вообще никак не представлены в отчетности», — рассказала она. Из половины оставшихся 92% — это отчеты по ртутным лампам и свинцовым аккумуляторам. Остальные отходы нигде не отражены.

«Например, много предприятий у нас занимается перегонкой спирта-сырца. Должны быть сивушные масла в виде отходов, но ни одно предприятие по ним не отчиталось. По отходам чернил для струйной печати отчиталось лишь одно предприятие. Также только одно предприятие отчиталось по расплаву алюминиевого электролита. Здесь возникает много вопросов и опасений», — продолжила эксперт.

Если отходы остаются «в тени», они неизбежно превращаются в экологическую проблему и проблему для развития производства.

Александр Климов, генеральный директор «Национальной экологической компании» (Ярославль), подчеркнул, что очень сложно определить круг образователей таких отходов. Если в области радиоактивных отходов их производители ясны, то в сфере особо опасных отходов ситуация гораздо менее прозрачна. Предприятия стараются вывести себя из-под регулирования природоохранного законодательства, оформляя отходы, например, как продукцию плохого качества. Помимо этого, Климов рассказал о сложностях переработчиков, поставивших современное оборудование и получивших все необходимые сертификаты и лицензии, — они просто неконкурентны по стоимости своих услуг в сравнении с «серыми» переработчиками, которые предлагают более низкую цену.

Есть группа отходов, утилизация которых экономически невыгодна, и бизнес этим никогда не будет заниматься. Здесь проблему сможет решить только государство.

Также авторы доклада обратили внимание на отсутствие единой федеральной схемы обращения с отходами первого и второго классов. Региональные схемы, обращает внимание Виктория Маркова, не увязаны друг с другом, более того, очень часто противоречат друг другу.

Не решен вопрос с производственными мощностями для утилизации и переработки тех отходов второго класса опасности, которые запрещено захоранивать. По словам Марковой, государственный реестр объектов размещения отходов содержит 4288 объектов, но инвентаризация накопленного объема отходов на них не произведена, то есть нет понимания, на каком объекте сколько отходов первого класса опасности.

На проблему обращения с бытовыми опасными отходами обратила внимание Татьяна Нагорская — руководитель экологической ассоциации «Раздельный сбор» (Санкт-Петербург). Так, батарейки присутствуют в каждом доме. Эксперт обратила внимание на то, что энергосберегающие лампы содержат ртуть, и они тоже должны быть утилизированы надлежащим образом. Для сокращения отходов она рекомендовала заменить в быту ртутьсодержащие лампы на светодиодные. Эти отходы должны собираться у населения и перерабатываться. Есть такой механизм как «расширенная ответственность производителя», который позволяет финансировать сбор и переработку таких отходов. При этом Нагорская отметила, что действующее законодательство не дает механизма финансирования сбора и переработки опасных отходов, получаемых от населения.

Объективному подсчету объемов накопленных отходов мешает низкая достоверность статистической отчетности предприятий, производящих опасные отходы.

Есть еще одна проблема, связанная с обращением с опасными отходами. Это вывод из эксплуатации несанкционированных свалок и полигонов, где содержатся разные отходы, в том числе и чрезвычайно опасные. Согласно данным госреестра, на всю Россию таких объектов 149, из них 42 объекта с отходами первого и второго класса опасности, причем 20 из них в Чечне, куда отходов всегда поступало меньше, чем в другие регионы, 6 объектов находятся в Кабардино-Балкарской Республике, и еще в 15 субъектах Федерации зарегистрированы объекты накопленного вреда окружающей среде — те самые свалки. «Очевидно, что реестр неполный, не отражает реальной картины», — отмечает Виктория Маркова. Вступить в реестр могут либо регион, либо муниципалитет, но при признании наличия такого объекта местные власти обязаны его ликвидировать, а финансирование таких работ никак не прописано. Поэтому регионы не заинтересованы во внесении своих объектов в реестр.

Эколог, химик-технолог Ольга Ерёмина, работавшая ранее на полигоне «Красный Бор», рассказала, что со времени начала его работы в 1969 году на полигоне образовалось 2 млн тонн особо опасных промышленных отходов. Когда были исчерпаны технические возможности объекта, отходы перемешались. Сейчас состав хранящегося на полигоне неизвестен, по словам эксперта, это «химический коктейль» — ртутьсодержащие, хромсодержащие отходы, отходы солей тяжелых металлов, циансодержащие отходы, отходы сельхозхимии (пестициды). При этом в России есть технологии эффективной, безопасной и для человека, и для окружающей среды переработки таких отходов, отметила эколог. Она также назвала перспективные направления в переработке опасных отходов. В частности, успешно утилизируются ртутьсодержащие отходы, свинцовые аккумуляторы, осуществляется выделение тяжелых металлов, восстановление кислот, получение альтернативного топлива из нефтешламов (смеси нефтепродуктов, механических примесей и воды). Развивающееся направление — переработка электронного и электротехнического оборудования, так как с 2021 года такие отходы должны утилизироваться или перерабатываться.

Эксперты пришли к выводу, что для решения проблемы накопленных и образуемых особо опасных отходов необходимо создать единую государственную систему обращения. Государство должно регулировать и контролировать процесс, участвовать в том, чтобы эта система работала. Без участия государства будет невозможно отрегулировать нормативно-правовую базу. Именно государство сможет посчитать экономику работы новых мощностей по переработке или утилизации отходов, гарантировать загрузку этих мощностей в будущем. «Просто отдать эту область в руки исключительно частного бизнеса, которые сегодня этим занимаются, а завтра по разным причинам могут перестать, невозможно», — заявил руководитель проекта Александр Никитин. При этом он подчеркнул, что не следует закрывать все частные компании, которые уже есть на рынке, и оставлять монополиста. О невозможности решить проблемы обращения с особо опасными отходами силами только частных компаний говорит и Виктория Маркова: «Сделать это силами только бизнеса невозможно. У Росприроднадзора это сделать пока не получилось». По ее мнению, решение может быть получено либо через национальный проект, либо силами федерального оператора. Должны быть инструменты не только «кнута», но и «пряника», считает она. Должен быть общественный договор, в котором будет участвовать бизнес и законодатели.

Также требуется совершенствование законодательства в этой сфере. Необходимо строить мощности для обезвреживания, утилизации, хранения и захоронения опасных отходов. Чтобы вывести отрасль из «серой зоны», понадобится реформирование системы учета, контроля, лицензирования, стимулирования, а также изменение нормативно-правовой базы, считают авторы доклада. При этом возможным действенным механизмом эксперты назвали поощрение тех производителей, которые используют технологии сокращения объемов опасных отходов или безотходное производство.

Подготовка доклада — лишь первый шаг. Предстоит затронуть такие вопросы, которые касаются экономики, технологий переработки, обезвреживания особо опасных отходов. Общественности должно быть понятно, как эта система будет работать.