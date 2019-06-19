Строители завершили монтаж вантовой системы моста Благовещенск — Хэйхэ

Благовещенск, , 11:03 — REGNUM На российской стороне международного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ завершён монтаж и очередной этап регулировки вантовой системы, сообщает 19 июня пресс-служба Минвостокразвития России.

В настоящее время строители провели регулировку вант, усилили натяжение для продолжения работ по опусканию пролетного строения.

«Сейчас мы приостанавливаем работы на мосту, чтобы передать возможность китайским коллегам завершить свою часть работ по монтажу вантовой системы. То есть не нагружаем и не опускаем пролет, чтобы китайская сторона могла выполнить монтаж и натяжение вантовой системы своей части моста», — сообщил представитель мостостроительной компании Алексей Лагунов.

Срок выполнения монтажных работ китайской части вантовой системы и продолжение строительства накануне обсудили российские и китайские строители. В соответствии с договорённостью, остановка работ продлится порядка 10 дней. Затем строители продолжат опускание пролетного строения на постоянные опорные части и приступят к армированию плиты проезжей части для последующего ее бетонирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство моста Благовещенск — Хэйхэ началось в декабре 2016 года. Его длина составляет 1080 метров, а общая протяженность мостового перехода вместе с подъездными дорогами — около 20 км. После ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5,5 тыс. человек в сутки. Ежедневно, согласно техзаданию, по мосту смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

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