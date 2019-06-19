Африканский сом пока не доплыл до Ярославской области

Ярославль, , 11:02 — REGNUM В Ярославской области сдвинулись сроки реализации проекта по выращиванию африканского клариевого сома. Как рассказал официальный сайт правительства Ярославской области, строительство завода в Ростовском районе начнется в сентябре 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Впервые об инвестпроекте региональные власти рассказали в сентябре 2017 года, когда была заложена капсула в строительство завода в деревне Вахрушево Ростовского района. Тогда датой пуска завода назывался второй квартал 2019 года. Но уже в мае 2018 года правительство Ярославской области сообщало, что завод строится и заработает в сентябре.

«Идет работа по развитию такого направления, как аквакультура. В Ростовском районе, например, предприятие «ИнАгроБио» строит индустриальный комплекс по выращиванию африканского клариевого сома на 1500 тысяч тонн живой рыбы в год. В конце сентября к запуску планируется первая очередь предприятия», — говорится в сообщении правительства Ярославской области от 15 мая 2018 года.

Затем власти региона вновь заявили, что открытие предприятия состоится в втором квартале 2019 года. Параллельно сообщалось, что производитель сома намерен стать резидентом «Сколково», а в Ярославле построен комбикормовый завод, где будут производить корм для африканского сома.

Между тем в самой деревне Вахрушево, где в 2017 году заложили первую капсулу, до сих пор чистое поле. Признаков предприятия там не видно. В поле забито несколько свай, вокруг которых растут сорняки.

В правительстве Ярославской области это объясняют проблемами с кормами.

«В этом году с рынка ушли два крупных производителя, что стало причиной серьезного увеличения цены корма. Поэтому было принято решение построить свой комбикормовый завод. В настоящее время идет отработка технологии производства, готовится сырьевая база. Предприятие уже производит 200 тонн дрожжей в месяц. С третьего квартала начнется монтаж оборудования для изготовления стартовых кормов в промышленных масштабах», — приводит портал правительства Ярославской области слова генерального директора ООО «ИнАгроБио» Сергея Шинкарева.

Теперь начать строить рыбоводный комплекс в деревне Вахрушево власти обещают в сентябре 2019 года, а запустить производство — в первой половине 2020 года. Власти по-прежнему уверены, что в ростовских полях будут производить 1500 тонн живой рыбы в год. Некоторые ярославцы в социальных сетях сомневаются в перспективах проекта: на прилавках магазинов африканских сомов сегодня нет, с чем их едят, люди не знают. Но власти Ярославской области по-прежнему верят, что эта рыба вкусна и полезна, а главное — даст региону сотни миллионов рублей инвестиций.

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