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В Казахстане планируют вдвое увеличить мощность электролизного завода

Экономика

В настоящее время годовая мощность завода составляет 250 тыс. тонн алюминия

В Казахстане планируют вдвое увеличить мощность электролизного завода
Иллюстрация: Www.erg.kz
Производство алюминия

Нур-Султан, 19 июня 2019, 10:59 — REGNUM  Мощность Казахстанского электролизного завода планируется увеличить вдвое, до 500 тыс. тонн алюминия в год. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахстанский электролизный завод».

В компании уточнили, что в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование, по результатам которой будет определена стоимость проекта, мощность и сроки ввода завода в эксплуатацию.

Отмечается, что в компании рассматриваются различные варианты, предлагаемые зарубежными поставщиками технологий. Считается, что на территории завода будет построена третья очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года производство необработанного алюминия в Казахстане составило 528,7 тыс. тонн, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Экономика Казахстана
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