В Казахстане продажи машин отечественного производства выросли на 41%

Нур-Султан, , 10:42 — REGNUM За первые пять месяцев 2019 года доля отечественных машин в Казахстане выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил вице-президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) Анар Макашева. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по май 2019 года в Казахстане было произведено 16 921 единица транспортных средств всех типов.

«Рыночная доля автомобилей «Made in Kazakhstan» все ближе к отметке 60%. Основной катализатор роста доли в этом году — решение Нацбанка увеличить финансирование в льготное автокредитование и растущий спрос на автомобили Hyundai, производимые в Костанае», — сообщил Макашева.

Больше всего в Казахстане производят легковые авто. Они составляют более 90% казахстанского автопрома. За пять месяцев было произведено 15 773 единицы.

Производство грузовиков на втором месте. Их было выпущено 495 единиц. На третьем месте автобусы — 404 единицы. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым периодом их производство увеличилось на 220,6%.

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