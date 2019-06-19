Производство «солнечной» энергии в Мексике за полгода выросло на 32%

Мехико, , 13:59 — REGNUM В Мексике производство электроэнергии путём преобразования энергии Солнца выросло на 32%, с 3 075 МВт в декабре 2018 г. до 4 057 МВт в июне 2019 г. Об этом сообщает мексиканское агентство Notimex со ссылкой на Мексиканскую ассоциацию по делам солнечной энергии.

В официальном сообщении председатель Ассоциации Эктор Олеа отметил, что устойчивое развития производства «солнечной» энергии помогает удовлетворению спроса населения в электроэнергии, который растет более чем на 3% каждый год.

Олеа также подчеркнул, что в декабре 2018 г. в стране насчитывалось лишь 38 солнечных электростанций, расположенных в 11 штатах. Теперь же таких установок 44, и они присутствуют уже в 14 штатах.

Прямые инвестиции в «солнечную» энергетику составили более 6,5 млрд долларов. Количество рабочих мест, созданных в данном секторе, превысило 50 тысяч.