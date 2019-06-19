Orion Corporation выделила средства на замену упаковочного оборудования

Сеул, , 11:11 — REGNUM Южнокорейская компания по производству десертов Orion Corporation заменяет свое производственное оборудование. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания инвестировала 7 млрд вон (~$5,9 млн) в замену упаковочного и печатного оборудования.

Благодаря новому печатному оборудованию компания сможет сократить использование чернил в два раза. Известно, что новое оборудование будет введено в эксплуатацию в этом году, а активное производство начнется с первой половины 2020 года.

Кроме того, компания также модернизировала упаковку для чипсов из макарон, в результате чего компания сможет сократить объем упаковочного материала.

Известно, что компания Orion Corporation работает над сокращением объемов использования упаковочных материалов с 2014 года. В 2017 году компания заключила партнерское соглашение с компаниями по переработке экологически чистых упаковочных материалов.

Кроме того, компания инвестировала 20 млрд вон (~$16,86 млн) в сокращение объемов выбросов на каждом из своих заводов, а также в повышение производственных мощностей, внедрив оборудование для рециркуляции воды и системы подачи воздуха.