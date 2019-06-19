В Калужской области заключены контракты на установку барьерных ограждений

Калуга, , 10:26 — REGNUM В Калужской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заключены контракты на установку барьерных и пешеходных ограждений на общую сумму 180,6 млн рублей. Об этом 19 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Так, барьерные ограждения будут заменены на автомобильных дорогах в Людиновском, Мосальском, Хвастовичском, Козельском, Дзержинском, Думиничском, Медынском, Жуковском и Боровском районах.

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Недостающие пешеходные ограждения установят на автомобильных дорогах в Бабынинском, Мосальском и Спас-Деменском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был введен электронный мониторинг за ходом исполнения работ подрядными организациями.

Напомним, проект «Безопасность дорожного движения» направлен на достижение к 2024 году целевого показателя снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. По итогам 2019 года данный показатель должен составить 15,5 человека на 100 тысяч населения.

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