Нижегородской нефтекомпании предоставят свыше 4 млрд рублей налоговых льгот

Кстово, Нижегородская область, , 10:26 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на ближайшей сессии должны рассмотреть проект инвестиционного соглашения между региональным правительством и ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» о предоставлении государственной поддержки «субъекту инвестиционной деятельности, реализующему приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области «Строительство комплекса переработки нефтяных остатков». Проект документа, предполагающего налоговые льготы на 4,395 млрд рублей, поступил в комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 29 августа 2018 года был дан старт строительству комплекса переработки нефтяных остатков на базе процесса замедленного коксования в Кстове. В нём принял участие президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Ввести объект в строй планируется в 2021 году. Реализация инициативы позволит создать 266 рабочих мест. В комплекс планируется вложить около 80,684 млрд рублей. Объект кроме установки замедленного коксования включает в себя установки гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования, производства водорода и серы, инфраструктурные объекты. Его мощность — 2,1 млн тонн сырья ежегодно. Появление комплекса позволит увеличить глубину переработки нефти.

В конце мая 2019 года министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области сообщило о подаче ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» заявки на участие в конкурсе по отбору проектов для присвоения им статуса приоритетных для региона и последующего оказания мер господдержки в форме налоговых льгот.

Заявка была одобрена и областное правительство подготовило проект соглашения.

В пояснительной записке к документу уточняется, что сам комплекс, реализуемый компанией, предназначен для переработки сырья, состоящего из вакуумного остатка с существующих установок первичной переработки нефти и битума (асфальта) с установки деасфальтизации.

«Процесс замедленного коксования является одним из самых эффективных при решении задачи углубления переработки нефти, поскольку позволяет получать из нефтяных остатков дополнительные ресурсы дистиллятного сырья, которые можно путем облагораживания превратить в моторные топлива», — отмечается в пояснении.

Размер налоговых льгот до 31 марта 2024 года составит 4 395 403 тыс. рублей, в том числе льготы по налогу на имущество — 1 296 304 тыс. рублей. Их планируется предоставлять с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2024 года. Льготы по налогу на прибыль составляют 3 099 099 тыс. рублей, их планируют предоставить с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Планируемый бюджетный эффект для консолидированного бюджета региона от проекта прогнозируется в объёме свыше 14,094 млрд рублей без учёта НДФЛ. При этом после выхода проекта на полную мощность налоговые поступления в бюджет ежегодно будут составлять 3 026 919 тыс. рублей (без учёта НДФЛ).