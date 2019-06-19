Президент Казахстана назвал главные жизненные принципы для молодежи

Нур-Султан, , 10:21 — REGNUM Самые главные человеческие качества назвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед участниками пятого военно-патриотического сбора «Айбын», сообщили 19 июня в пресс-службе главы государства.

Сбор проходит в Карагандинской области на полигоне учебного центра «Спасск». Глава государства подчеркнул, что страна заинтересована в успехе каждого участника сбора, так как от этого зависят достижения Казахстана.

«Я призываю вас помнить, что главное в жизни — это человеческая порядочность, знания, высокий профессионализм и преданность своей Родине», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи, в рамках которого в республике инициирован ряд мероприятий для поддержки молодых людей.

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