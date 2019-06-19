Торговля между ДР Конго и Угандой замедляется из-за лихорадки Эбола — СМИ

Касесе, Уганда, , 10:18 — REGNUM На прошлой неделе лихорадка Эбола проникла из Демократической Республики Конго в Уганду. С тех пор вирус не только унес две жизни, но и фактически остановил торговлю вдоль пограничного региона, передает VOA Africa.

Бизнесмен Пенге Кисс последние 15 лет импортирует рыбу из Уганды в Демократическую Республику Конго.

Однако Кисс сообщил, что на прошлой неделе у него не было другого выбора, кроме как остаться в Уганде из-за вспышки Эболы вдоль границы.

«В Конго нет бизнеса. Они говорят, что есть Эбола, поэтому мы должны сидеть и ждать, и даже все банки закрыты», — пожаловался предприниматель.

Водитель мотоцикла-такси Фарук Аюб говорит, что из-за Эболы он боится въезжать в ДР Конго.

«Мы перевозим в основном конголезцев. Из Конго мы доставляем их в Уганду … Но мы теперь боимся из-за лихорадки Эбола» — сказал Аюб журналистам.

Угандийский бизнесмен Рафаэль Масерека говорит, что он и его коллеги советуют людям не обмениваться рукопожатием с торговцами из ДРК. Эбола распространяется при контакте с биологическими жидкостями.

Красный Крест Уганды отвечает за проверку на Эболу во всех официальных пунктах въезда из ДРК. Но директор отделения Красного Креста Натукунда Примроуз говорит, что опасность исходит от тех, кто пересекает границу в местах, где нет проверки.

Торговцам вдоль границы между Угандой и ДРК остаётся надеяться только на то, что этих мер будет достаточно, чтобы остановить распространение Эболы и вернуться к обычному бизнесу, сообщает издание.