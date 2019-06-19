Ярославский губернатор вмешался в скандал с «захватом» домов в Переславле

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:03 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил Госжилнадзору проверить деятельность управляющих компаний Переславля-Залесского. Об этом Дмитрий Миронов написал на своих страницах в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наша задача — помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации. Когда в один день почти 130 домов заявляют о смене УК — это выглядит странно. Собственники жилья утверждают, что собрания по смене управляющей компании фактически не проводились, а подписи в протоколах фальсифицированы. Уголовное дело уже возбуждено. Уверен, расследование всё расставит по местам», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

В Переславле-Залесском уже почти месяц не утихает скандал, связанный с внезапным переводом многоквартирных домов в две новые управляющие компании. Жители обратились во все возможные инстанции, в том числе на «прямую линию» с Владимиром Путиным, которая пройдёт 20 июня. Достучаться до главы Переславля и Госжилнадзора Ярославской области у собственников до сих пор не получалось. Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев заявил, что не вправе вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов, а Госжилнадзор сообщил, что не уполномочен проверять подлинность подписей жителей. Теперь этот орган займется проверкой деятельности переславских управляющих компаний по поручению губернатора.

Накануне уголовное дело по возможной подделке подписей жильцов возбудило региональное УМВД.

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