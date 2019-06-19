Южная Корея заняла второе место по показателю инновационной деятельности

Сеул, , 10:00 — REGNUM Южная Корея заняла второе место в Европейской матрице показателей инновационной деятельности (European Innovation Scoreboard). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Европейской комиссии.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея набрала 137 баллов, на первом месте расположилась Швейцария с показателем в 157 баллов.

Европейская матрица показателей инновационной деятельности — показатель, по которому Европейская комиссия оценивает инновационную деятельность 46 стран мира, среди которых 28 стран-членов Европейского союза, 8 стран-соседей и 10 конкурирующих стран.

Известно, что в 2017 году Южная Корея занимала 6-е место с показателем 124 балла. В первой пятерке оказались Швейцарии — 160 баллов, Швеции — 141 балл, Дания — 132 балла, Польша — 129 балла, и Нидерланды — 128 баллов.

По мнению Европейской комиссии, к 2020 году разрыв между Европейскими странами и Южной Кореей увеличится на 2,7%.

Согласно опубликованным данным, объем обрабатывающей промышленности и объем инвестиций в Южной Корее в два раза выше, чем в странах Европейского союза.