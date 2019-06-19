В мае в ЕС снизился объём продаж автомобилей Lada — АСЕА

Москва, , 09:55 — REGNUM Объём продаж машин Lada в странах ЕС по итогам мая 2019 года составил 455 единиц, что на 5,8% меньше показателя мая прошлого года, следует из отчёта Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

В документе отмечается, что 49% от всего объёма продаж пришлись на страны Западной Европы. Там в мае было реализовано 224 новые машины российского бренда, что на 7,4% меньше, чем годом ранее.

Общая сумма продаж с января по май 2019 года в странах ЕС составила чуть более 2 тыс. новых машин Lada, что на 6,9% меньше результата аналогичного периода 2018 года.

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