В России вырос объем безналичных покупок товаров для детей

Москва, , 09:54 — REGNUM Российские потребители стали чаще использовать расчет по картам, приобретая товары для детей. Объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды вырос за пять месяцев года на 42%, говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Объем оплаченных по картам подгузников увеличился за тот же период на 20%, автокресел и детского питания — на 11%.

Директор по продуктам на больших данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков пояснил, что цифры отражают общероссийский тренд на увеличение доли карточных оплат, а также появление большого количества новых терминалов в местах продаж.

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Отмечено также, что продажи перечисленных категорий товаров в целом выросли за год. Детских велосипедов и самокатов — на 30%, детской воды — на 27%, подгузников — на 9%, тогда как спрос на детское питание сократился на 4%.

Результаты исследования основаны на данных о 19 млрд безналичных расчетов в течение пяти первых месяцнв года. Показатели сравнивали с тем же периодом 2018 года.

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