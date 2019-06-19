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Казахстан планирует увеличить транзит интернет-посылок в шесть раз

Экономика

В министерстве национальной экономики Казахстана планирую перенаправить транспортный поток интернет-посылок через Казахстан

Нур-Султан, 19 июня 2019, 09:29 — REGNUM  Транзит интернет-посылок через территорию Казахстана в ближайшие годы планируется увеличить в шесть раз. Об этом 19 июня заявил министр национальной экономики Руслан Даленов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в ближайшие пять лет оборот электронной торговли вырастет на $1 трлн. Министр считает, что Казахстан находится в выгодном географическом положении — между Китаем и Евросоюзом. Даленов добавил, что у республики имеется перспектива перенаправить транспортный поток через Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что доходы компаний страны от транзита посылок из Китая в страны Евросоюза могут вырасти в 9,6 раза, до 1,27 трлн тенге ($3,35 млрд по курсу на 14 мая).

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Экономика Казахстана
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