Казахстан планирует увеличить транзит интернет-посылок в шесть раз

Нур-Султан, , 09:29 — REGNUM Транзит интернет-посылок через территорию Казахстана в ближайшие годы планируется увеличить в шесть раз. Об этом 19 июня заявил министр национальной экономики Руслан Даленов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в ближайшие пять лет оборот электронной торговли вырастет на $1 трлн. Министр считает, что Казахстан находится в выгодном географическом положении — между Китаем и Евросоюзом. Даленов добавил, что у республики имеется перспектива перенаправить транспортный поток через Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что доходы компаний страны от транзита посылок из Китая в страны Евросоюза могут вырасти в 9,6 раза, до 1,27 трлн тенге ($3,35 млрд по курсу на 14 мая).