Среда, 19 Июня 2019 года
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Компания Myoungshin выкупила завод GM Korea в Кунсане

Экономика

Стоимость контракта составила $189,77 млн

Кунсан, Южная Корея, 19 июня 2019, 09:31 — REGNUM  Южнокорейская компания Myoungshin выкупила один из заводов GM Korea и планирует начать производство экологически чистых автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 19 июня представители Myoungshin и администраций провинции Чолла-Пукто и города Кунсан подписали инвестиционное соглашение в здании государственного университета Kunsan National University.

Известно, компания приобрела завод в городе Кунсан общей площадью 123,9 тыс. кв. м. за 255 млрд вон (~$189,77 млн). Известно, что Myoungshin планирует начать производство электромобилей с 2021 года.

Компания планирует производить на заводе в Кунсане до 50 тыс. автомобилей в год, а с 2025 году увеличить производство до 150 тыс. единиц.

По предварительным данным, после 2021 года компания планирует инвестировать в производство еще 100 млрд вон (~$84,34 млн).

Известно, что после запуска завода по производству электромобилей будет создано около 640 рабочих мест.

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