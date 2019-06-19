Компания Myoungshin выкупила завод GM Korea в Кунсане

Кунсан, Южная Корея, , 09:31 — REGNUM Южнокорейская компания Myoungshin выкупила один из заводов GM Korea и планирует начать производство экологически чистых автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 19 июня представители Myoungshin и администраций провинции Чолла-Пукто и города Кунсан подписали инвестиционное соглашение в здании государственного университета Kunsan National University.

Известно, компания приобрела завод в городе Кунсан общей площадью 123,9 тыс. кв. м. за 255 млрд вон (~$189,77 млн). Известно, что Myoungshin планирует начать производство электромобилей с 2021 года.

Компания планирует производить на заводе в Кунсане до 50 тыс. автомобилей в год, а с 2025 году увеличить производство до 150 тыс. единиц.

По предварительным данным, после 2021 года компания планирует инвестировать в производство еще 100 млрд вон (~$84,34 млн).

Известно, что после запуска завода по производству электромобилей будет создано около 640 рабочих мест.