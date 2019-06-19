На Смоленской АЭС начались учения с участием военных

Смоленск, , 09:15 — REGNUM Межведомственное учение началось на Смоленской АЭС, сообщил 18 июня департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ. Учение проходит до 20 июня, в три этапа.

В числе участников учения — военнослужащие соединений и подразделений войск РХБЗ, подразделений РЭБ, войсковой ПВО Западного военного округа, подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии, формирований МЧС, Федерального медико-биологического агентства России и Смоленской АЭС, специалисты МВД, концерна «Росэнергоатом». В общей сложности в мероприятиях участвуют более 600 военнослужащих, гражданского персонала и более 200 единиц военной и специальной техники.

Цель учения по обеспечению комплексной безопасности станции — отработка вопросов планирования совместных действий и обеспечения комплексной безопасности АЭС, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Смоленская АЭС расположена в трех километрах от Десногорска и в 150 от Смоленска. На САЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Первая очередь относится ко второму поколению АЭС с реакторами РБМК-1000, вторая — к третьему. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВтч электроэнергии — более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями регионе.