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Роспотребнадзор пояснил, опасны ли молокосодержащие продукты

Экономика

Такие продукты не всегда опасны

Москва, 19 июня 2019, 09:07 — REGNUM  Наличие растительных масел в качестве заменителей молочного жира в молочных продуктах вопреки распространённому мнению — это не всегда опасно, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ВОЗ, продукты с заменителем молочного жира безопасны, в случае, если это не частично гидрогенизированные масла, их считают одним из рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Обычно трансжиры используют при производстве маргарина для промышленности.

По данным Роспотребнадзора, между настоящими молочными и молокосодержащими продуктами (с добавлением растительных масел), обычно нет разницы с точки зрения безопасности, если оно приготовлено добросовестно.

Но стоит подчеркнуть, что промышленное производство молочной продукции с заменителями молочного жира обходится дешевле. Значит и цена на молокосодержащие продукты должна быть ниже.

Главное — информированность потребителя, чтобы сделать правильный выбор. Обязательное требование — на этикетке должна быть надпись «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии их производства.

Подробнее: В России с 1 июля вводится электронная сертификация молочной продукции

Как сообщало, с 1 июля 2019 года в России вводится электронная сертификация готовой животноводческой продукции, включающая сыр, масло и молочные консервы.

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Проблемы молочной отрасли
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