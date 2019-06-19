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Фонд Baring Vostok лишился контроля над банком «Восточный»

Экономика

«Финвижн холдингс» перечислила за 10% акций банка 750 млн рублей

Москва, 19 июня 2019, 09:06 — REGNUM  Доля инвестфонда Baring Vostok в банке «Восточный» оказалась ниже контрольной после передачи 10% акций банка компании «Финвижн холдингс». Это подтвердили представители компании и банка.

Кипрская структура инвестфонда, Evison исполнила опцион о передаче 9,99% акций «Восточного» согласно решению Амурского суда. «Финвижн холдингс» перечислила за акции 750 млн рублей.

«Опцион исполнен», — подтвердили в «Финвижн» РБК.

Отмечается, что до передачи у Evison было 51,6% акций банка, а «Финвижн» вместе с миноритариями «Восточного» владели чуть более, чем 40% акций банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство компании «Финвижн холдингс» о немедленной продаже ей 9,99% акций банка «Восточный».

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Банковское дело
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