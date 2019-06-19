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Польская компания намерена потребовать компенсации за грязную нефть

Экономика

В компании в настоящее время оценивают убытки

Польская компания намерена потребовать компенсации за грязную нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Варшава, 19 июня 2019, 09:03 — REGNUM  Польская компания Orlen намерена взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, сообщает Polskieradio24.

По словам главы компании Даниеля Обайтека, часть загрязненной нефти была переработана, однако ее пришлось смешивать, используя стратегические запасы.

«Таким образом, мы понесли некоторые расходы, также связанные с функционированием нефтеперерабатывающего завода», — заявил он, добавив, что в компании в настоящее время оценивают убытки.

Как сообщало ИА REGNUM, загрязненная примесями нефть попала в трубопровод «Дружба» в апреле 2019 года, это привело к отказу от получения сырья в ряде стран. По факту загрязнения в России было заведено уголовное дело, расследование продолжается.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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