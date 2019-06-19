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В Южной Корее в апреле выросла доля просроченных кредитов

Экономика

Доля кредитов увеличилась на 0,49%

Сеул, 19 июня 2019, 08:55 — REGNUM  В апреле 2019 года в Южной Корее выросла доля просроченных кредитов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, доля простроченных кредитов в южнокорейских банках составила 0,49%, что на 0,03% выше, чем по состоянию на конец марта 2019 года.

По словам представителей Службы финансового надзора, апрель — это месяц, в котором ежегодно наблюдается рост доли просроченных кредитов. Известно, что в апреле 2016 года доля простроченных кредитов увеличилась на 0,01%, в апреле 2017 года — на 0,04%, в 2018 году — на 0,17%.

По состоянию на конец апреля 2019 года доля просроченных кредитов корпоративных предприятий составил 0,64%, что на 0,05% больше по сравнению с мартом 2019 года. Доля просроченных кредитов малых и средних предприятий увеличилась на 0,06%, а доля просроченных кредитов населения — на 0,02%, до 0,3%.

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Потребительское кредитование
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