Названы сроки перехода на раздельный сбор мусора в Москве

Москва, , 08:39 — REGNUM Москва начнет масштабное внедрение раздельного сбора отходов с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что до этого времени в жилых районах города на контейнерных площадках установят специальные емкости для вторичного сырья. Другие отходы будут по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие два года появится система видеофиксации и учета объемов строительных отходов.

Видеокамеры на строительных площадках будут фиксировать объемы отходов, а также номера транспортных средств, которые их вывозят. На машинах также будут установлены датчики спутниковой системы ГЛОНАСС.