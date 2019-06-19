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Названы сроки перехода на раздельный сбор мусора в Москве

Экономика

На контейнерных площадках установят специальные емкости для вторичного сырья

Названы сроки перехода на раздельный сбор мусора в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мусорные контейнеры

Москва, 19 июня 2019, 08:39 — REGNUM  Москва начнет масштабное внедрение раздельного сбора отходов с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что до этого времени в жилых районах города на контейнерных площадках установят специальные емкости для вторичного сырья. Другие отходы будут по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие два года появится система видеофиксации и учета объемов строительных отходов.

Видеокамеры на строительных площадках будут фиксировать объемы отходов, а также номера транспортных средств, которые их вывозят. На машинах также будут установлены датчики спутниковой системы ГЛОНАСС.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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