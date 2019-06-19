Siemens намерена сократить 2,7 тыс. сотрудников по всему миру

Берлин, , 08:26 — REGNUM Немецкая компания Siemens планирует в ближайшие годы сократить порядка 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что сокращения рабочих мест обусловлены структурными изменениями в «энергетической отрасли и оптимизацией процессов». При этом 1,4 тыс. мест будет сокращено в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года концерн Siemens заявил о сокращении в дальнейшем 6,9 тыс. рабочих мест. В Германии работы лишатся 3,45 тыс. человек. Также сообщалось, что концерн приостановит работу подразделения Power and Gas (PG) из-за продолжения ослабления рынка электрогенерации.

Читайте также: Нужно экономить: Немецкий концерн Siemens остановит производство на неделю