Более 200 новых бесшумных турникетов установят в метро Москвы

Москва, , 08:02 — REGNUM В Московском метрополитене завершается установка новых бесшумных и удобных турникетов со стеклянными створками, сообщается на сайте столичного градоначальника.

На 11 станциях столичного метро вместо старых установят ещё 200 новых турникетов. Обновление завершиться к 15 июля 2019 года.

Таким образом, в июле в метро Москвы завершится обновление турникетов на всех станциях.

Напомним, работы по замене турникетов в столичной подземке начались в 2016 году. Всего установлено более 3 тыс. турникетов со стеклянными створками.

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Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года по линиям столичной подземки запустят ещё 39 поездов нового поколения «Москва».

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