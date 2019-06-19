Участник программы «Дальневосточный гектар»: земли много не бывает

Чита, , 08:07 — REGNUM Жителей Забайкальского края знакомят с первым опытом участия дальневосточников в программе «Дальневосточный гектар». Как пояснили в пресс-службе губернатора региона, на территории края программа стартует этим летом.

К примеру, житель Приморья Андрей Барсуков на полученном «дальневосточном гектаре» задумал реализовать новый туристический проект. По его словам, часть комплекса турбазы «Край трех границ» в Хасанском районе на берегу моря уже построена — ведётся работа по согласованию обустройства подъездных путей и подключению коммуникаций.

Фермеру из Хабаровского края Николаю Тимошенко за счёт «дальневосточных гектаров» потребовалось расширить своё дело. Для этого он оформил 17 «дальневосточных гектаров» на всех членов семьи. Полученную землю использует для обеспечения фермы кормовыми ресурсами.

«Раньше я работал в спортивной школе олимпийского резерва, но всегда хотелось иметь независимость от работодателя и собственное дело. Сначала занялся с отцом овощеводством на участке родителей. Затем я открыл крестьянско-фермерское хозяйство и арендовал 80 га земли, на которой стал выращивать сою, овощи и разводить скот.

Дело пошло, и с появлением программы «Дальневосточный гектар» один из первых решил оформить землю. Взял сразу на всех родственников 17 гектаров. Если бы было больше родни, то и взял бы больше. Земля не бывает лишней — это деньги, которые можно взять!» — пояснил получатель «дальневосточного гектара» Николай Тимошенко.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» действует в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) с 2016 года. Она позволяет любому жителю России получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Использовать его можно как под строительство жилого дома, так и под обустройство садового участка, ведения своего хозяйства или бизнеса. Также участок можно использовать любым другим законным способом.

Реализация данной программы в Забайкалье и Бурятии стала возможной после вхождения этих территорий в состав ДФО. Соответствующий указ российский президент Владимир Путин подписал в ноябре 2018 года.

Согласно данным федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», уже выдано более 55 тысяч бесплатных участков. С 1 августа 2020 года «дальневосточные гектары» Забайкальского края и Республики Бурятия станут доступны всем россиянам. Забайкальские власти изучили спрос и отмечают, что наибольший интерес у населения представляют земли, находящиеся в непосредственной близости от Читы.

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