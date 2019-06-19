Названо число новых предприятий, открывшихся в Южной Корее в апреле 2019 г

Сеул, , 07:56 — REGNUM В апреле 2019 году количество новых компаний в Южной Корее увеличилось на 0,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 году число новых предприятий в стране составило 113 570, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что среди новооткрывшихся предприятий 18,5% работают в сфере недвижимости, 19 373 предприятий — в сфере науки, технологий, образовании, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

Количество предприятий, работающих в сфере услуг, увеличилось на 1,4%, до 18 015,в сфере розничной торговли — на 8,7%, до 30 171, в сфере персональных услуг — на 8%, до 5612.

Кроме того, 9 872 компании было открыто корпоративными предпринимателями, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество компаний, которые открыли индивидуальные предприниматели, напротив, сократилось на 0,6%, до 103 698.

Известно, что количество компаний, которые открыли женщины-предприниматели, сократилось на 1,8%, до 52 211, а компаний, которые открыли мужчины-предприниматели, напротив, увеличились на 2,1%, до 61 295.