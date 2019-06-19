Количество малых и средних предприятий в Казахстане за год выросло на 10%

Нур-Султан, , 07:52 — REGNUM Количество действующих малых и средних предприятий в Казахстане по состоянию на 1 июня 2019 года составило 1,31 млн единиц, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Об этом 19 июня сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В республике зарегистрировано 856,1 тыс. индивидуальных предпринимателей или 65% от общего количества малых и средних предприятий, 245 тыс. юридических лиц малого предпринимательства (18,7%), 207,3 тыс. фермерских хозяйств (15,8%).

Напомним, по итогам 2018 года малые и средние предприятия в Казахстане выпустили продукцию на сумму 26,5 трлн тенге ($69 млрд), что на 25,3% больше, чем годом ранее. Всего в данном секторе трудоустроено 3,27 млн человек или 37,5% от общего числа занятых в республике.

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