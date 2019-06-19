Инвестиции в охрану окружающей среды в Казахстане превысили $115 млн

Нур-Султан, , 07:38 — REGNUM Объем инвестиций в охрану окружающей среды в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составил 44,2 млрд тенге ($115 млн), что в четыре раза больше, чем за пять месяцев 2018 года. Об этом 19 июня сообщает аналитическое издание Energyprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

В Атырауской области инвестиции в охрану окружающей среды выросли в 13 раз, до 24 млрд тенге ($62,5 млн), в Акмолинской области — в 10 раз, до 7,1 млрд тенге ($18,5 млн), в Карагандинской области — в 4,3 раза, до 4,1 млрд тенге ($10,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в рамках которого создано министерство экологии, геологии и природных ресурсов республики. После инаугурации глава республики также отметил необходимость принятия нового экологического кодекса.

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