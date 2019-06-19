Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,1% — эксперты

Сеул, , 07:36 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2019 году составят 2,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs.

Согласно мнению специалистов, темпы экономического роста страны составят 2,1%, что на 0,2% ниже, чем в раннем прогнозе.

«Мы предполагаем, что рынок полупроводников, в частности, полупроводниковой памяти DRAM продолжит падать вплоть до второго квартала 2020 года, а флэш-памяти NAND — до четвертого квартала 2019 года, — сообщили представители финансового рынка Южной Кореи. — Вместе с темпами экономического роста страны две крупные южнокорейские компании, такие как Samsung Electronics, SK Hynix, также снизили свои прогнозы прибыли. Мы предполагаем, что рост ВВП во втором квартале года будет меньше, чем наши прогнозы, и составит 0,9%. В частности, это связано с вялым экспортом и напряженными отношениями между Китаем и США».

Кроме того, Банк Кореи сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,75%, однако, как предполагают специалисты, к следующему году она может быть увеличена на 0,25%.