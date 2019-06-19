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В Казахстане за пять месяцев произвели около 40 тонн золота

Экономика

Производство необработанного и полуобратботанного серебра сократилось на 2,5%

Нур-Султан, 19 июня 2019, 07:24 — REGNUM  По итогам января-мая 2019 года в Казахстане произвели 39 607 кг необработанного, полуобработанного и порошкового золота, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период производство необработанного и полуобратботанного серебра сократилось на 2,5%, до 400 235 кг. Производство необработанного алюминия и оксида алюминия уменьшилось на 8%, до 676 942 тонн, необработанного рафинированного свинца — на 12,4%, до 56 031 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года производство необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане составило 31 014 кг, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Производство золота в Казахстане по итогам четырех месяцев выросло на 8%

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Экономика Казахстана
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