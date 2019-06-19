Жители Алтайского края стали покупать больше товаров

Барнаул, , 07:21 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2019 года в Алтайском крае зафиксирован позитивный тренд роста розничного товарооборота. Как сообщили сегодня, 19 июня, корреспонденту ИА REGNUM в в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, по итогам января-мая текущего года оборот розничной торговли в Алтайском крае составил 131,55 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

«По-прежнему наибольший рост фиксируется в сегменте non-food — 105,4% к аналогичному периоду прошлого года. Непродовольственные товары занимают наибольшую долю в структуре товарооборота — 50,3% (или 66,19 млрд. рублей). Продовольственных товаров реализовано населению на 65,36 млрд. рублей, рост объемов продаж в сегменте составил 100,3% к январю-маю 2018 года», — пояснили в профильном ведомстве.

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года розничный товарооборот в Алтайском крае составил 101,7 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года. Доля непродовольственных товаров в нём составила более половины (51,4%).

Жители региона стали покупать больше периферийных устройств (в 1,6 раза), дизельного топлива (137,4%), велосипедов (133,8%) и автомобилей (128,4%).

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