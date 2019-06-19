Среда, 19 Июня 2019 года
07:51:23 МСК

Как на Урале производят медный купорос: фоторепортаж

Экономика

Одно из перспективных направлений работы металлургов журналистам показали впервые

35
Как на Урале производят медный купорос: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Анодная печь

Верхняя Пышма, Свердловская область, 19 июня 2019, 07:09 — REGNUM  В Верхней Пышме (Свердловская область) на АО «Уралэлекромедь», которое является ключевым предприятием Уральской горно-металлургической компании, выпускают технический и высокочистый медный купорос. Эти ярко голубые гранулы, которые содержат примерно 26% меди, имеют широкое применение в различных областях промышленности и сфере сельского хозяйства.

34
Проверка медного купороса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проверка медного купороса
4
Анодная печь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Анодная печь
7
В аппаратной цеха по производству медного купороса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В аппаратной цеха по производству медного купороса

Журналисты впервые смогли посетить медеплавильный цех, где в новой отражательной печи по запатентованной технологии выпускают медные гранулы. Это сырьё, из которого делают сам купорос. А затем, в купоросном цехе, представители СМИ познакомились с работой аппаратов колонного типа и посетили высокопроизводительную упаковочную линию. За процессом наблюдал и корреспондент ИА REGNUM.

14
В медеплавильном цехе во время разлива металла
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В медеплавильном цехе во время разлива металла
21
Медный купорос
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Медный купорос
22
Медный купорос
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Медный купорос
33
«Уралэлектромедь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Уралэлектромедь»

Смотрите галерею к статье

regnum author Алексей Колчин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Металлургия и металлообработка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить