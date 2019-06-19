Как на Урале производят медный купорос: фоторепортаж

Верхняя Пышма, Свердловская область, , 07:09 — REGNUM В Верхней Пышме (Свердловская область) на АО «Уралэлекромедь», которое является ключевым предприятием Уральской горно-металлургической компании, выпускают технический и высокочистый медный купорос. Эти ярко голубые гранулы, которые содержат примерно 26% меди, имеют широкое применение в различных областях промышленности и сфере сельского хозяйства.

Журналисты впервые смогли посетить медеплавильный цех, где в новой отражательной печи по запатентованной технологии выпускают медные гранулы. Это сырьё, из которого делают сам купорос. А затем, в купоросном цехе, представители СМИ познакомились с работой аппаратов колонного типа и посетили высокопроизводительную упаковочную линию. За процессом наблюдал и корреспондент ИА REGNUM.

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