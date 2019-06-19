Недостроенный ФОК с дефектами: нижегородская мэрия взыскала ущерб

Нижний Новгород, , 06:35 — REGNUM Планы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по проспекту Кораблестроителей в Нижнем Новгороде закончились недостроем готовностью 10%, имеющем недостатки и дефекты строительства, а также взысканием ущерб. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск мэрия, выступавшей стороной концессионного соглашения, и взыскал с ООО «Регион-НН» свыше 17,3 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В июне 2014 года мэрия заключила с ООО «Регион-НН» концессионное соглашение, по которому компания должна была построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на проспекте Кораблестроителей. Администрация взяла на себя расходы в объёме 75%, в том числе 25% от стоимость объекта на первом этапе и 50% на этапе эксплуатации. Компания же обязалась принять участие в софинансировании, осуществить строительство и оснащение объекта. Ввести ФОК должны были до 5 июля 2015 года, но компания в срок работы не выполнила. Мэрия обратилась к ней с письмом, в котором потребовала или исполнить обязательства, или же уведомить о намерении расторгнуть концессионное соглашение. ООО согласилось на расторжение, отношения расторгли, а мэрия обратилась с иском о взыскании 17 368 652 рублей убытков. Перед этим за городскими властями было признано право собственности на объект незавершенного строительства (физкультурно-оздоровительный комплекс) площадью застройки 7321,1 кв. м степенью готовности 10%.

В ходе слушаний выяснилось, что запрашиваемая сумма — ориентировочная стоимость восстановительных работ на момент продолжения строительства ФОК.

«В экспертном заключении установлено, что при возведении части конструкций ФОК не соблюдены требования строительных норм и правил. Данные недостатки не являются следствием остановленного строительства непроизведённой консервации. Натурным обследованием установлено, что имеются дефекты, являющиеся последствием, непроизведённой консервации объекта. Факт причинения истцу ущерба подтверждается материалам дела и ответчиком не оспорен, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 17 368 652 рубля», — уточняется в решении суда.

Иск удовлетворён, но вердикт ещё может быть оспорен.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в феврале 2000 года, его владелец — с апреля 2017 года находящиеся в стадии ликвидации ООО «Фирст-НН» (находится под конкурсным производством), чьими учредителями являются Леонид Калентьев и Юрий Епанов.