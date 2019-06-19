Врио губернатора обещает вовремя подготовить Челябинск к саммитам

Челябинск, , 06:07 — REGNUM Челябинск будет своевременно подготовлен к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройду в 2020 году. На всех объектах работы идут по графику, заявил врио губернатора Алексей Текслер в ходе встречи с вице-премьером Виталием Мутко.

«На сегодняшний день в активной фазе находятся работы на всех основных объектах, строящихся к международным мероприятиям в Челябинске в 2020 году. У нас есть уверенность, что эти объекты будут готовы в срок», — сказал Алексей Текслер.

Речь, в частности, идёт о комплексной реконструкции аэропорта. Здесь строится новый аэровокзал, создаётся привокзальная инфраструктура и т.д. Также в процессе строительства — конгресс-холл «Таганай-2020» и три коттеджных посёлка. Кроме того, идёт реконструкция восьми гостиниц, благоустройство и ремонт дорог, в порядок приводятся гостевые маршруты.

Также об успехах Текслера в плане подготовки к саммитам узнал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, который, как и Виталий Мутко, встретился с ним в Москве. «Сегодня работы идут полным ходом, уверен, мы сможем провести мероприятия на самом высоком уровне», — заявил Кобякову временный глава Челябинской области.

Всего к саммитам предстоит подготовить 19 объектов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммиты ШОС пройдут в Челябинске летом 2020 года. Владимир Путин уже назвал даты их проведения — 22−23 июля.