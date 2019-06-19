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Мексика попросила Цукерберга помочь бедным жителям с интернетом

Экономика

20% жителей Мексики не имеют доступа к интернету

Мехико, 19 июня 2019, 04:38 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил основателю американской компании Facebook Марку Цукербергу поучаствовать в программе обеспечения бедного населения страны интернетом. Соответствующее предложение Обрадор сделал в ходе видеоконференции с Цукербергом.

Мексиканский президент отметил, что 20% населения страны не имеет доступа к интернету. По его словам, в эти 20% входят наименее обеспеченные слои населения. В связи с этим Обрадор предложил основателю Facebook помочь бедным жителям Мексики с обеспечением связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от президентского самолета. Он отметил, что испытывает чувство стыда перед бедными жителями Мексики.

Читайте ранее в этом сюжете: «Стыдно перед бедными» — избранный президент Мексики откажется от самолета

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