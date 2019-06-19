Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Москва, , 02:33 — REGNUM Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор. Такая инициатива обсуждается в настоящее время в Министерстве по делам Северного Кавказа, передаёт 19 июня газета «Известия».

На сегодняшний день платежи за постояльцев перечисляют только юридические лица — гостиницы и хостелы. В случае утверждения инициативы курортный сбор за каждого постояльца придётся уплачивать и рядовым гражданам.

Как заявил изданию глава Минкавказа Сергей Чеботарев, на сегодняшний день граждане, сдающие туристам внаем собственное жилье, оказываются «в необоснованно привилегированном положении».

«Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит», — отметил он.

Предполагается, что собственникам недвижимости будет предложено зарегистрироваться в качестве самозанятых. Это обеспечит им гарантии социальной защиты и поспособствует постепенному выходу данной сферы туристического бизнеса из тени, заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM , курортный сбор был введён в России с 1 мая 2018 года в четырёх курортных регионах в качестве эксперимента, который продлится пять лет. Сбор уже взимается с туристов в Алтайском и Ставропольском краях, вскоре налог начнёт взиматься в Краснодарском крае, также его планируется ввести в Крыму. Предполагается, что собранные средства должны пойти на развитие туристической инфраструктуры в этих регионах.

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