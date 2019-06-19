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Зеленский пообещал, что дефолта на Украине не будет

Экономика

Киев и МВФ подготовят новую программу сотрудничества

Зеленский пообещал, что дефолта на Украине не будет
Иллюстрация: President.gov.ua
Владимирский Зеленский в Берлине

Берлин, 19 июня 2019, 01:46 — REGNUM  Украина и Международный валютный фонд начнут подготовку новой программы сотрудничества, и потому дефолта в стране не будет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями немецкого бизнеса 18 июля в Берлине.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, в ходе встречи Зеленский подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

«Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что как президент не будет влиять на суд или банковскую систему Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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