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Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Экономика

В последнее время данные Росстата слишком часто стали нуждаться в дополнительном пояснении

Москва, 18 июня 2019, 23:54 — REGNUM  Правительство Российской Федерации дало разъяснения относительно данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о росте цен на бензин в стране на 17,5% в мае. Соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства сегодня, 18 июня.

В заявлении сказано, что данные Росстата касаются только оптового, биржевого сегмента, и не относятся к розничным ценам на автозаправочных станциях.

Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года. При этом уровень оптовых цен на бензин на 7% ниже цен на 17 июня 2018 года.

Что касается розничных цен на моторное топливо, то они с начала года выросли на 2,3% в среднем по стране. Это соответствует условиям соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации цен на моторное топливо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня стали поступать сообщения о резком подорожании бензина на некоторых АЗС в Сибири и на Дальнем Востоке. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить эти сообщения и принять меры в случае необходимости. Проверки начаты.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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