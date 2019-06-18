Энергетический коллапс в Аргентине: страна выясняет кто виноват?

Буэнос-Айрес, , 22:11 — REGNUM В минувшее воскресенье, 16 июня, Аргентина и Уругвай пережили небывалый блэкаут. Коллапс энергосистемы оставил обе страны полностью без света, а также затронул систему водоснабжения. Тот факт, что грандиозная авария произошла, когда уже светало, поспособствовал тому, что несчастных случаев было не так много, однако случившееся испортило настроение многим аргентинским семьям, которые в воскресенье отмечали день отца, пишет испанское издание La Vanguardia.

Свет полностью отключился в 7:07 утра (по местному времени), а соответствующая служба занялась устранением неполадок лишь несколько часов спустя. Чуть больше чем через шесть часов о произошедшем высказался сам президент страны Маурисио Макри в своем аккаунте в Twitter. Он охарактеризовал блэкаут как «беспрецедентный» и сообщил, что энергоснабжение удалось восстановить на 50%. Тем временем в Уругвае неполадки были устранены уже на 90%.

«Этим утром произошел сбой в энергоснабжении по всей стране в связи с отказом системы передачи с побережья, причины которого мы пока не можем определить. Мы работаем над тем, чтобы все могли получить электроэнергию как можно скорее», — написал Макри в Twitter. Он также пообещал инициировать расследование случившегося в стране, где пессимизм и количество сложных проблем зашкаливают из-за тяжелого экономического кризиса, охватившего Аргентину в год выборов, исход которых неясен.

«Речь идет о беспрецедентном случае, который будет тщательно расследован», — подчеркнул глава государства, анонсировав пресс-конференцию с участием министра энергетики Густаво Лопетеги. Тот должен был дать дальнейшие разъяснения.

Вскоре после этого Лопетеги действительно явился к журналистам, однако объяснить причины блэкаута не смог. Отвечающий за энергосистему страны политик повторил слова об «отказе системы передачи с побережья» и уточнил, что такого типа аварии «не являются чем-то аномальным и экстраординарным». При этом министр добавил: «Что действительно можно назвать аномальным и экстраординарным, так это цепочку сбоев, которые вызвали тотальное отключение». Речь шла о целом ряде ошибок, приведших к тому, что отказ цифровой техники, автоматически сработавшей как файервол, продлился много часов.

«Это экстраординарное событие, которое не должно было случиться и не должно будет повториться», — подчеркнул Лопетеги. В ходе пресс-конференции его спросили, могла ли аргентинская энергосистема подвергнуться кибератаке. Политик не стал исключать такую возможность, но уточнил, что эта версия не является главной среди рассматриваемых специалистами.

Пока официальное объяснение гласит, что имел место коллапс Аргентинской сетевой системы (SADI), вызванный сбоем при передаче электричества с одной гидроэлектростанции на другую на северо-востоке страны, недалеко от границы. Предприятиям, отвечающим за энергоснабжение, было дано 48 часов на подготовку предварительного доклада о случившемся и 10 дней — на создание полноценного отчёта. В соответствии с аргентинским законодательством, те, кого сочтут ответственными за блэкаут, понесут наказание.

Помимо отключения света, авария привела к нехватке воды в стране и вызвала перерыв в работе поездов и метро в Буэнос-Айресе. Наибольший урон получили три провинции, в которых как раз проходили выборы местной власти: Санта-Фе, Сан-Луис и Формоса.